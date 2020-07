STRAATVRAAG: Zorgen versoepelingen voor groot feest? ‘Gewoon iedereen de hand schudden joh!’

Meer in

De tweede helft van het jaar 2020 is begonnen. En die tweede helft begint met veel versoepelingen van de coronamaatregelen.

Ondanks deze versoepelingen, mogen we nog steeds niet te dicht bij elkaar komen of elkaar de hand schudden.

Verslaggever Pim Markering ging op pad in de binnenstad om te vragen of mensen het nog kunnen opbrengen om zich aan die regels te houden.