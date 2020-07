Vertrekkend burgemeester Johan Remkes krijgt hoogste onderscheiding gemeente

Waarnemend burgemeester Johan Remkes (VVD) van Den Haag heeft woensdagavond de hoogste onderscheiding van de gemeente gekregen. Remkes kreeg de Gouden Erepenning uit handen van locoburgemeester Boudewijn Revis (VVD). ‘Ik ben redelijk van mijn stuk’, reageerde Johan Remkes na het ontvangst van de onderscheiding.

Remkes nam woensdagavond afscheid, omdat Den Haag sinds 1 juli Jan van Zanen (VVD) als nieuwe burgemeester heeft. Van Zanen is in Den Haag de opvolger van partijgenote Pauline Krikke. Die stapte vorig jaar op na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van vreugdevuren. Sinds het vertrek van Krikke nam oud-minister Johan Remkes waar in de hofstad. Van Zanen moet de rust terugbrengen in de Haagse lokale politiek na de onrust van de afgelopen jaren. Zo worden twee oud-wethouders, onder wie de fractievoorzitter van de grootste partij in de raad, verdacht van corruptie. Van vertrouwelijke gesprekken over de voordracht van Remkes als waarnemer lekten geluidsopnames uit.

‘Ik ben redelijk van mijn stuk’, reageerde Johan Remkes na het ontvangst van de onderscheiding. Revis legde uit dat Remkes in een roerige tijd begon als waarnemend burgemeester: ‘Deze stad snakte naar rust en jij hebt Den Haag rust gegeven. Een inwerktijd heb je niet gehad: demonstraties van boeren en daarna de bouwers. De jaarwisseling trad je met rust tegemoet. Je liet je niet intimideren, want angst is een slechte raadgever. Maar je bood ook een luisterend oor. Daarmee dwing je respect af in Duindorp.’

Commissaris Jaap Smit: ‘Ik wil mijn grote dank uitspreken, je hebt Den Haag geweldige dienst bewezen, met rust en Groningse nuchterheid. Ik kan vaststellen dat het met jouw populariteit in Den Haag wel goed zit. Je was een beetje de Johannes de Doper – de belangrijke wegberijder voor de man die volgt. Met Johannes de Doper liep het trouwens niet goed af – dat wens ik je niet toe.’ Remkes noemde zich bij zijn komst ‘een toevallige passant’. Volgens Van der Helm is Den Haag zelfs ‘gaan hechten aan de toevallige passant’, zo bleek uit reportage van Omroep West.’

Smit heeft veel respect voor Remkes: ‘Je hebt zo’n 60 jaar aan bestuurlijke ervaring – voor iemand van 68 jaar wel bijzonder. Alleen geen wethouder, Eerste Kamerlid en minister-president geweest, dus bijna een Grand Slam.’

Ook de Haagse gemeenteraad sprak bij monde van voorzitter Chris van der Helm van het presidium woorden van dank uit. ‘Een waarnemer past op de winkel, maar je deed veel meer dan dat. Je moest zorgen voor rust, reinheid en regelmaat.’ Volgens Van der Helm is dat Remkes daar goed in geslaagd. ‘Het Remkes-effect is niet voor niets een bekend fenomeen geworden in het IJspaleis.’

De partner van Remkes, Nicolette, werd ook bedankt namens de gemeenteraad. ‘Na 45 jaar had je weer een fiets gekocht om met jouw partner Nicolette te toeren. Je hebt het zelden zo druk gehad als tijdens jouw pensioen. Ik wil jouw vriendin Nicolette heel hartelijk danken voor het uitlenen van jouw man aan de stad Den Haag’, zei Van der Helm. Commissaris Smit: ‘Ik had hem – en alleen hem – gevraagd. Als iemand het kan doen, dan is het Johan. Dat was best spannend, want ik haalde hem uit mijn bestuurlijke winterslaap. Nicolette zei: ‘Dank je wel, Jaap!’ Nicolette, ik wil je bedanken voor het enthousiasme waarmee je hebt geantwoord’, aldus Smit.

De waarnemend burgemeester werd de afgelopen maanden geconfronteerd met meerdere demonstraties. Hij prees de politie- en brandweerkorpsen van Den Haag. ‘Wees zuinig op het professioneel brandweer- en politiekorps.’

Volgens Remkes waren het ‘allerminst saaie maanden’. De afzwaaiend burgemeester zei: ‘Het was een boeiend avontuur dat ik niet had willen missen.’ Remkes eindigde zijn ‘boeiende avontuur’ met: ‘Nooit gedacht dat ik Sinterklaas nog eens mocht ontvangen op Scheveningen.’

Remkes gaf de raad en de stad nog een advies mee. ‘Pas goed op uw stad van vrede en recht. En pas goed op uw nieuwe kapitein’, zei hij doelend op Van Zanen. Tot slot sprak hij: ‘Ik zeg het Arjen Robben na: ik ga met een gerust hart terug naar Groningen.’