Volg de beëdiging van Jan van Zanen live via Den Haag FM

Jan van Zanen wordt woensdagavond om 19.00 uur beëdigd als de nieuwe burgemeester van Den Haag. De ceremonie is live te volgen op alle kanalen van Omroep West en Den Haag FM. Zowel op tv (TV West en Den Haag FM), radio (Radio West en Den Haag FM) als de websites omroepwest.nl en denhaagfm.nl is te zien hoe Van Zanen de eed aflegt en officieel de nieuwe burgemeester van Den Haag wordt.

De 58-jarige Van Zanen volgt Johan Remkes op. De Groninger was iets meer dan acht maanden waarnemend burgemeester van de residentie. Dinsdag nam Remkes afscheid van de Haagse raad. In een afscheidsinterview met Omroep West vertelde de noorderling dat hij Van Zanen advies had gegeven over het besturen van de Residentie. ‘Dat heb ik hem in een gesprek gegeven en die adviezen zijn niet openbaar.’

Van Zanen nam dinsdag zelf afscheid van de Utrechtse gemeenteraad. In de grote zaal van TivoliVredenburg nam de nieuwe burgervader van Den Haag afscheid van Utrecht. Door diverse bestuurders werd hem alle lof toegezwaaid.