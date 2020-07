Winnie Sorgdrager nieuwe voorzitter Piket Kunstprijzen

Oud-minister Winnie Sorgdrager is de nieuwe juryvoorzitter van de Piket Kunstprijzen in 2020. Sorgdrager neemt het stokje over van Marjolein de Jong, voormalig cultuurwethouder in Den Haag. Daarnaast verwelkomt de stichting twee nieuwe juryleden: programmeur John de Weerd (Het Nationale Theater) en beeldend kunstenaar Joncquil de Vries. Op 10 juli worden de negen genomineerden van dit jaar in de categorieën Schilderkunst, Dans en Toneel bekendgemaakt.

“Ik ben verheugd dat Winnie Sorgdrager dit jaar bereid is om als juryvoorzitter op te treden”, zegt Louise de Blécourt, directeur van de Piket Kunstprijzen. “Helaas nemen we dit jaar afscheid van Maarten Demmink (Demiak) en David Geysen (Bureau Dégradé), maar gelukkig hebben we ijzersterke vervangers gevonden.” John de Weerd wordt vakjurylid Toneel naast actrice Antoinette Jelgersma. De Weerd is programmeur van Het Nationale Theater (Zaal 3) en theaterfestival de Parade. Joncquil de Vries vormt samen met Suzanne Swarts, directeur van Museum Voorlinden, de vakjury Schilderkunst. Stacz Wilhelm, voormalig artistiek leider van het productiehuis van Korzo, en Isabelle Chaffaud (dansgezelschap MEYER-CHAFFAUD) zijn de vakjuryleden Dans.

De Piket Kunstprijzen worden sinds 2014 uitgereikt aan jonge professionele kunstenaars in de disciplines schilderkunst, dans en toneel, die een binding hebben met Den Haag, omdat zij daar tot ontplooiing zijn gekomen of omdat zij met hun werk een stimulerende bijdrage leveren aan het Haagse culturele klimaat. Naast een geldbedrag van 8000 euro en de Piket award, die dit jaar wordt gemaakt door oud-genomineerde Suzie van Staaveren, krijgen de winnaars ook een klankbordgesprek met de vakjury waarin loopbaanadvies en creatieve ondersteuning aan bod komen. Nieuw dit jaar is dat alle genomineerden 2000 euro krijgen. Het bestuur heeft 18.000 euro extra vrijgemaakt. In totaal wordt er in 2020 dus 42.000 euro uitgereikt. “Juist in deze moeilijke tijd waarin de kunst- en cultuursector hard wordt getroffen, vinden wij het belangrijk om jonge kunstenaars extra te steunen”, besluit De Blécourt.