A12 bij Malieveld weer open na urenlange afsluiting

De A12 bij het Malieveld in Den Haag is donderdagmiddag in de richting van de stad urenlang afgesloten geweest vanwege een ongeluk. Op de Utrechtsebaan viel een vrachtwagen van een dieplader en brak volgens de ANWB in tweeën. De ravage was groot.

Het ongeluk gebeurde rond 17.00 uur. De weg werd tussen het knooppunt Prins Clausplein en Den Haag-Malieveld afgesloten. Rond 20.30 uur waren de berging en het onderzoek afgerond en ging de weg weer open.