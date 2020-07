“Als je niet een beetje Haags lult, dan word je in de stad niet geaccepteerd”

Sinds woensdagavond is Jan van Zanen officieel burgemeester van Den Haag. “Alleen dat Haags, daar zal ik nog even een les voor moeten hebben”, zei Van Zanen vlak na zijn beëdiging. Cabaretier Sjaak Bral helpt Van Zanen graag om de basis onder de knie te krijgen. “Het blijft natuurlijk wel een regent. Bij zo’n man hoor je: die komt niet uit Den Haag. Bij hem hoor ik, en dat is wel zorgwekkend, dat er nog helemaal geen Haags in zit. Nog geen klankje. Niks”, zegt Bral in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Geef die man Ut Groen Geile Boekie, daar staan alle spellingsregels in van het Haags.”

“Kijk. Ik heb die Pauline Krikke ook gezegd: ‘Ga nou effe een uurtje zitten en leer wat Haagse klanken’. Heb ze toen niet gedaan. En je weet hoe het met haar is afgelopen. Dus ik heb tegen die Van Zanen ook gezegd: ‘Luister, dit gaat gebeuren. Als je niet een beetje Haags lult, dan word je in die stad niet geaccepteerd’. Dus ik denk dat hij de grondklanken van het Haags wel onder de knie moet krijgen.”

Daarom heeft Bral samen met Den Haag FM wat zinnen op een rij gezet waar Van Zanen vast mee kan oefenen. “Zo is natuurlijk de âh-klank erg belangrijk. De au en ou worden in het Haags: âh”, legt Bral uit. “Ik hâh van jâh, gâhwe vrâh; voâh jâh vallik âh vannun fletgebâh“, stelt Bral voor als zin om mee te oefenen. “Ook de è-klank is belangrijk, zonder kom je er niet in Den Haag”, zo betoogt Bral. “Hè is blè, want hè komp vrè in mè; dan kennie èndeluk ze wèf hèje in de wè.”

“De ui is ook een belangrijke klank, die pellen we in het Haags als ùi.” Zinnen om mee te oefenen heeft hij uiteraard ook voor Van Zanen: “Je rùik as ‘n ùi in de rùi, kaup maah snel un nieuwe trùi” en “Achtâh de pùi annut Spùi is iederein innun lùie bùi“.

Luister hier naar het gesprek met Sjaak Bral op Den Haag FM.