Boeren blijven in Den Haag voor voerdebat en stemming

Demonstrerende boeren in Den Haag zijn voorlopig nog niet van plan om naar huis te gaan. Enkele tractoren zijn weg bij de ingang van het Binnenhof, maar de meeste boeren willen het debat over voermaatregelen voor vee en de stemming over voorstellen die door de Tweede Kamer worden gedaan afwachten.

Van de ingang van het Binnenhof zullen ze naar verwachting naar de Hofplaats gaan, vlak naast de plenaire zaal van de Tweede Kamer, waar donderdagavond over de voermaatregel wordt gestemd. Het kabinet wil veehouders verplichten om vee eiwitarm voer te geven, zodat het minder stikstof uitstoot. Met toeterende tractoren zijn de boeren spontaan naar Den Haag getrokken.

In eerste instantie moesten ze om 22.00 uur naar een andere plek, maar ruim een uur later stonden de vele tientallen boeren nog bij de ingang van het Binnenhof. Donderdagnacht wordt nog gestemd over voorstellen, waaronder een van de SGP om de voermaatregel te heroverwegen. Op de laatste dag voor de zomerstop van het parlement worden allerlei debatjes en stemmingen nog gehouden. De verwachting is dan ook dat die stemmingen pas ver na middernacht zullen plaatsvinden. “Daar houden we wel rekening mee”, zegt bestuurslid Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force.

Onderling grapten boeren donderdagavond al dat ze dan maar hotelkamers moeten boeken.