Boeren: voermaatregel wordt zomaar doorgedrukt

Boeren verzetten zich in Den Haag tegen de voermaatregel die donderdagnacht wordt besproken, maar zijn ook verbolgen over hoe de politiek er van alles “doorheen drukt”. Bij het Binnenhof zijn ze met tal van trekkers aanwezig en krijgen ze zelfs steun van demonstranten die zich verzetten tegen de coronamaatregelen van het kabinet.

“Er wordt gestemd over een regel die volgens ons overbodig is en nadelig is voor de gezondheid van het vee”, zegt Joop Bosmans, actief lid van Farmers Defence Force (FDF). Als een van de eersten was hij donderdagavond ter plekke, later kwamen enkele tientallen tractoren en zo’n honderd boeren. “Dus we zijn eigenlijk hier om toch maar even te laten merken van: we zijn er nog, we strijden nog.”

Ook de actiegroep Bouw in Verzet, van bouwers die ook te maken kregen met stikstof- en milieumaatregelen, steunt de boeren. Elektricien Cors Tiggeloven trok gehuld in een FDF-jack en klompen met het logo van de actiegroep naar Den Haag uit het Gelderse Randwijk om de boeren te steunen. “Dat voergedoe en sowieso alles waar ze mee komen, het wordt allemaal doorgedrukt”, zegt hij.

“Die koeien moeten krijgen wat ze nodig hebben”, zegt een aanwezige veehouder, die daarnaast klaagt dat er te weinig wordt geluisterd naar boeren. Landbouwminister Carola Schouten gaf boeren die met alternatieven wilden komen veel te weinig tijd om iets te presenteren, aldus de boer. Eerder deze week schreef Schouten aan de Tweede Kamer dat een voervoorstel van melkveehouders veel te vrijblijvend was.

Vicevoorzitter van FDF, Jos Ubels, stelt dat de actie op donderdagavond niet door zijn club is georganiseerd. Het initiatief zou van een andere actieclub zijn gekomen. “Agractie heeft gisteren opgeroepen van: jongens, wat er nou gebeurt in de Tweede Kamer, dat kan echt niet. Daar zijn we het trouwens roerend mee eens. Toen hebben zij gezegd: we gaan de trekkers starten”, vertelt Ubels. Het “leverde nogal wat reuring op onder boeren. En om dat een beetje fatsoenlijk te coördineren en om die boeren niet allemaal met bekeuringen naar huis te laten gaan, hebben we gezegd van: we gaan als bestuur ook mee.”

Maar “ik mag toch wel hopen dat ze hier allemaal lid zijn”, voegt Ubels grappend toe over de demonstrerende boeren. Veel bestuursleden van FDF waren donderdag aanwezig. Met de politie onderhandelde het bestuur over de onaangekondigde actie.