Gemeenteambtenaren schenken 30.000 euro aan voedselbank

Meer in

De voedselbank heeft 30.000 euro ontvangen van medewerkers van de gemeente Den Haag. Deze schenking heeft te maken met de niet verzilverde gemeentelijke kerstpakketten. De afspraak was om dit bedrag te schenken aan een goed doel, zo schrijft het college in een brief aan Haagse gemeenteraad.

De afspraak met de leverancier Makro was om het bedrag van niet-verzilverde kerstpakketten te schenken aan een goed doel, als onderdeel van de aanbesteding. “We weten immers dat er altijd een deel van de pakketten nooit wordt verzilverd”, zo betoogt het stadsbestuur. Wethouder Saskia Bruines (D66) heeft besloten om het bedrag te schenken aan de voedselbank.

Het kerstpakket van 2019 bestond uit giftcards die de ambtenaren konden verzilveren voor een traditioneel kerstpakket, voor producten van Haagse ondernemers of voor een goed doel. De 30.000 euro is dus het bedrag dat niet is verzilverd; daarnaast hebben ambtenaren ervoor gekozen hun giftcard te doneren.