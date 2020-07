Hagenaars, Hagenezen en Scheveningers heten burgemeester Jan van Zanen welkom

De nieuwe burgemeester Jan van Zanen (VVD) is welkom geheten door de inwoners van Den Haag via een video. Daarin stellen onder andere kermisexploitant Jan Vermolen, radio-dj Justin Verkijk, cabaretier Sjaak Bral, Chris Schram van de Willemsvaart en Madurodam-burgemeester Büsra zich voor.

Van Zanen is woensdagavond tijdens een buitengewone raadsvergadering beëdigd als nieuwe burgemeester van Den Haag. Hij is benoemd voor een periode van zes jaar. Ook nam de Haagse gemeenteraad afscheid van waarnemend burgemeester Johan Remkes.

Van Zanen werd beëdigd als burgemeester door de commissaris van de koning, Jaap Smit. De gemeenteraad heeft er alle vertrouwen in dat Den Haag bij hem in goede handen is en kijkt er naar uit om met de nieuwe burgemeester te werken. Chris van der Helm, plaatsvervangend voorzitter van de raad: “We hebben niet alleen een heel bekwame burgemeester naar Den Haag gehaald, maar vooral ook een buitengewoon vrolijk en vriendelijk mens.” Hierna overhandigde hij de ambtsketen aan Van Zanen.

Het college is blij en vereerd met de komst van Van Zanen. Locoburgemeester Boudewijn Revis: “We hadden ons geen betere burgemeester kunnen wensen.”

Ook werd Jan van Zanen toegesproken door burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) van Rotterdam namens de G4-steden en door burgemeester Marja van Bijsterveldt (CDA) van Delft namens de Veiligheidsregio Haaglanden.

Den Haag FM had nachtburgemeester Pat Smith, rasoptimist Deborah Cameron uit de Schilderswijk en volkszanger John Medley gevraagd een videoboodschap voor de nieuwe burgemeester in te spreken. De nachtburgemeester vraagt aandacht voor de overlast op Scheveningen, de Schilderswijkse wil de burgemeester graag rondleiden in ‘haar’ wijk en de zanger hoopt dat Van Zanen de tekst al kent van het volkslied O O Den Haag.

Burgemeester Van Zanen kijkt er heel erg naar uit om met de inwoners kennis te maken. “Voor u, Hagenaars en Hagenezen, ga ik graag aan het werk.”