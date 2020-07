Overtreding coronaregels kan stadionverbod van 3 maanden kosten

Bezoekers van wedstrijden in het betaalde voetbal die coronaregels overtreden, riskeren een stadionverbod van drie maanden. Dat staat in de richtlijnen van de KNVB voor het komende seizoen.

Een “overtreding van de (aanvullende) veiligheids- en/of hygiënevoorschriften met betrekking tot Covid-19” kan een uitsluiting van drie maanden kosten. Eventueel is ook een alternatieve straf mogelijk waarbij een aantal uren onbetaald werk wordt verricht voor een club. Voor de schending van een coronaregel geldt dan een tijdsduur van 6 tot en met 9 uur.

Vanaf 1 juli is er weer publiek welkom in de (voetbal)stadions. De bezoekers dienen zich echter wel te houden aan tal van voorschriften. De 1,5 meterregel moet op het complex sowieso overal in acht worden genomen, hetgeen betekent dat slechts een deel van de stadioncapaciteit kan worden benut. Spreekkoren, gezang en uitbundig juichen zijn nog niet toegestaan. De clubs en KNVB werken nog aan een algeheel protocol waaraan iedereen zich in het stadion dient te houden.

Het seizoen in de eredivisie begint op 12 september. Het Nederlands elftal speelt op 4 en 7 september eerst nog twee thuiswedstrijden in de Nations League. In augustus hopen de profclubs al een aantal oefenwedstrijden te kunnen spelen, ook om het coronaprotocol in het stadion te kunnen uitproberen.