PAARD opent de deuren, maar wel voorzichtig

Na ruim vier maanden verplicht gesloten te zijn geweest, opent PAARD in juli voorzichtig haar deuren. Het poppodium start met kleinschalige optredens, nieuwe initiatieven, een vaste locatie voor de pop-upwinkel en heeft nu ook uitgebreide professionele livestream-mogelijkheden. Toch geeft de grootste popzaal van Den Haag toe te worstelen met een werkzame en rendabele manier van bestaan in deze tijden. “We gaan open voor de bezoekers en omdat muziek beleven het mooiste is dat bestaat. Een toekomstbestendige manier van concerten organiseren is met de anderhalvemeterregelgeving niet aan de orde”, stelt de organisatie van PAARD.

De eerste keer dat PAARD weer opent voor publiek is op vrijdag 3 juli tijdens de exclusieve filmvertoning van een concert van Eefje de Visser. Deze avond is met 100 verkochte tickets uitverkocht. De bezoeker wordt begeleid naar vaste zitplaatsen en door het personeel aan tafel bediend.

PAARD heeft de afgelopen maand (met het coronaprotocol van Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals in de hand) gepuzzeld en getaped. Hierdoor is er een veilige anderhalvemeterrouting ontstaan voor publiek. Na het passen en meten is gebleken dat bij een zittend concert in de grote zaal slechts plek is voor 105 personen, dit is mét de ‘versoepelde’ maatregelen inachtgenomen. Zo zijn er ook verschillende desinfectieposten over het pand verdeeld.

In de periode dat het poppodium gesloten was, is de foyer van het pand wel geopend gebleven. Hier werd de PAARD pop-upwinkel gebouwd. Een ‘winkeltje’ waar naast een lekker bakkie ook merchandise van Haagse artiesten wordt verkocht. De opbrengst van deze platen, cd’s, t-shirts en zonnebrillen gaat volledig naar de Haagse artiesten toe. Er wordt op deze manier voor duizenden euro’s omgezet. Inmiddels zijn er ook officiële PAARD-mondkapjes te koop van gerecycled materiaal. De pop-upwinkel is zo’n succes gebleken dat PAARD heeft besloten om de voormalige rookruimte om te bouwen naar een vaste winkel, ten gunste van het lokale popklimaat.

Ondanks de aangekondigde versoepeling, blijft de 1,5 meter heilig. In de praktijk komt dit niet eens uit op tien procent van de normale bezettingsgraad. Dit is volgens PAARD financieel “ten alle tijden onrendabel, want toegangstickets van 175 euro zijn natuurlijk geen optie”. De initiatieven en concerten die de komende tijd vanuit PAARD georganiseerd worden, zijn vooral ontstaan uit de onbedwingbare drang van het personeel en publiek om weer muziek te doen galmen door het gebouw.

PAARD werkt momenteel aan een zomerprogrammering. Het volledige programma voor juli en augustus wordt in de komende periode bekendgemaakt. Bezoek de website voor tickets, info en meer.