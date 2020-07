In beeld: burgemeester Jan van Zanen verkent zijn stad per fiets

Protest tegen afvalcrisis in Transvaal, Laak en Schilderswijk

Enkele tientallen mensen hebben donderdagavond in Den Haag hun ongenoegen geuit tegen de troep op straat. De demonstranten verzamelden omstreeks 18.00 uur in het wijkpark Transvaal en liepen vervolgens naar het stadhuis. Daar boden ze wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, stadsbeheer) een petitie aan, meldt mediapartner Omroep West. ‘Wij vragen geen onmogelijke dingen. Alleen dat het schoon en netjes blijft.’

Veel bewoners van een groot aantal wijken én partijen in de Haagse gemeenteraad maken zich al enige tijd zorgen over de afvalcrisis in de stad. Vooral naast de ondergrondse afvalcontainers is vaak een enorme zooi. Hoewel dat probleem in de hele stad speelt, is het in sommige buurten erger dan andere. In de demonstratie liepen vooral mensen uit Transvaal, Laak en de Schilderswijk mee.

Mooie opkomst bij de afvalmanifestatie Transvaal en omliggende wijken. Op naar het stadhuis. pic.twitter.com/xfZ0wbUGjZ — Abdoel Haryouli (@AbdoelHary) July 2, 2020

Zij zeggen dat het afvalprobleem niet alleen staat, maar te maken heeft met overbewoning. Veel woningen in vooral de oudere volksbuurten worden in snel tempo verkamerd. De nieuwe bewoners uit vooral oost-Europese landen wisselen elkaar in hoog tempo op. Zij kennen de regels niet en dumpen hun troep gewoon op straat, zien de mensen die er al langer wonen.

Vandaar dat de demonstranten niet alleen eisen dat de gemeente meer doet aan de rotzooi op straat, maar ook de onderliggende problemen aanpakt, vertelt bewoner Abdoel Haryouli van Transvaal, die de bewoners hielp het protest te organiseren. ‘Aan dit probleem is jarenlang niets is gedaan. Het lukt het stadsbestuur maar niet om een oplossing te vinden. Nu is het vijf voor twaalf’, zegt hij. ‘Het leidt tot heel veel onbehagen bij de bewoners.’

Aan de demonstratie deden tussen de dertig en veertig mensen mee. Ook liep een aantal politici mee, van onder meer CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, Islam Democraten, DENK en NIDA. ‘Wij zijn hier wel aanwezig, maar vooral ondersteunend aan de bewoners’, aldus Adeel Mahmood van NIDA. ‘Het is nu echte de beurt aan de bewoners. Zij moeten aan de stad laten zien dat ze het niet langer pikken en er een oplossing moet komen. Ik hoop dat de wethouder met een oplossing komt.’

De demonstranten zijn aangekomen bij het stadhuis. pic.twitter.com/dVtAOWMAKv — Maarten Brakema (@Abrakemabra) July 2, 2020

Wethouder Bredemeijer verklaarde de actie van de bewoners als steun in de rug te zien. ‘Ik ben heel blij met dit initiatief’, zei hij. ‘Het getuigt van betrokkenheid.’ Hij wees erop dat het stadsbestuur onlangs een fors pakket aan maatregelen presenteerde om ervoor te zorgen dat de troep op straat vermindert. Zo worden containers vaker geleegd, wordt het aantal controles opgeschroefd en krijgt het gebied rond de Haagse Markt ook op zondag een schoonmaakbeurt. Verder heeft het college onder druk van de gemeenteraad verkamering verboden. ‘Maar de straten honderd procent spic en span houden, lukt niet. Dit probleem los je niet zo maar op.’