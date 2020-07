Actie van boeren in klein verband op Malieveld

Boeren gaan vrijdag vanaf 11.00 uur in klein verband actievoeren op het Malieveld in Den Haag tegen de voorgenomen veevoermaatregel van het kabinet. Dat heeft voorman Bart Kemp van Agractie laten weten. Hij verwacht een paar honderd boeren in de Hofstad. Boeren zullen zich ook in de rest van het land bij onder meer de provinciehuizen of andere plekken laten zien.

“Een aantal boeren heeft gisteravond al actiegevoerd en we willen ons ook op andere plekken laten zien. Daarom wordt dit een afgeslankte actie”, aldus Kemp, die zegt contact te hebben gehad met de gemeente Den Haag.

Minister Schouten van Landbouw zette haar plan ondanks de actie van de boeren door, maar er werd door de Kamer wel een motie aangenomen dat er nog onderzoek wordt gedaan. Volgens Kemp is dit voor de boeren niet genoeg. “We hebben er geen vertrouwen in dat dit onderzoek er komt. Dit is voor ons geen werkzame oplossing. We blijven daarom actie voeren.”

Foto: archief