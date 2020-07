Boeren vertrokken bij het Binnenhof

Demonstrerende boeren die een groot deel van donderdagavond met tractoren bij het Binnenhof in Den Haag aanwezig waren, zijn aan het begin van de nacht vertrokken. Onduidelijk is nog of ze naar huis zijn gegaan of naar een andere plek in de stad.

De boeren wilden het debat over voermaatregelen voor vee en de stemming over voorstellen die door de Tweede Kamer worden gedaan afwachten. Vanaf het Binnenhof zouden ze naar verwachting naar de Hofplaats gaan, vlak naast de plenaire zaal van de Tweede Kamer, waar donderdagnacht over de voermaatregel wordt gestemd. Het kabinet wil veehouders verplichten om vee eiwitarm voer te geven, zodat het minder stikstof uitstoot.

De Haagse politie houdt er rekening mee dat de betogende boeren vrijdag weer actie gaan voeren in Den Haag. Defensie stuurde donderdagavond op verzoek van de gemeente Den Haag 25 vrachtwagens met ongeveer zestig militairen om de binnenstad af te zetten. “Ze blijven zo lang als dat nodig is”, laat een woordvoerder van het ministerie van Defensie weten.