Buurtbewoners Weimarstraat zijn drugsgeweld zat

Onder het mom ‘Drugs eruit, buurt erin’ gaan omwonenden van de Haagse Weimarstraat zaterdag actie voeren tegen de overlast van coffeeshops, meldt mediapartner Omroep West. Directe aanleiding is het schietincident afgelopen zondag in de Haagse woon- en winkelstraat. Hoewel daarbij niemand gewond raakte, is de maat vol voor de buurt.

Het schietincident is namelijk de zoveelste in een lange reeks van geweldsmisdrijven in een deel van de Weimarstraat, die al vaker in opspraak is gekomen. Iets wat ook al langer wordt onderkend door de gemeente. Zo wilde de Haagse politiek begin 2019 al dat er actie werd ondernomen tegen de overlast en trof waarnemend burgemeester Remkes begin dit jaar maatregelen om malafide bedrijven, de grote hoeveelheid coffeeshops en de overlast die ze veroorzaken aan te pakken.

Mensen die daar een bedrijf hebben of willen beginnen, moeten daarvoor een vergunning aanvragen bij de burgemeester, maar die aanpak gaat volgens de buurtbewoners niet ver genoeg. Want, zo laat woordvoerder Emily van de Vijver weten: ‘Al jaren vragen wij om hulp, het wordt alleen maar erger en erger’.

Grote boosdoener volgens de buurtbewoners zijn de grote hoeveelheid coffeeshops, waarvan er drie zijn geconcentreerd in de buurt van de Weimarstraat/Noorderbeekdwarsstraat. Zo werd de schietpartij van afgelopen zondag vooraf gegaan door een ruzie in een van die coffeeshops. Van de Vijver: ‘Het is het zoveelste geweldsincident in de Weimarstraat. Onze buurt is de McDrive van weed voor Den Haag.’

‘Grote probleem zijn de coffeeshops. Het trekt slecht publiek aan. De drie coffeeshops bevinden zich op nog geen vijftig meter van elkaar. En daar tussenin staat nota bene een basisschool. Het is een woonwijk, geen industrieterrein!’

Sinds begin vorig jaar is er ook een speciale camera opgehangen in de Weimarstraat om toezicht te houden, maar volgens Van de Vijver gaat dat de problemen ook niet oplossen. En daarom wordt er zaterdag een ludieke actie georganiseerd voor het pand van buurtcentrum Wijweimar. Met behulp van onder meer taart, stoepkrijt en muziek willen de bewoners hun buurt terug claimen: ‘De rest van de week is de straat van de criminelen, maar zaterdag is de straat van ons. Desnoods doen we dat elke week.’

Volgens Van de Vijver is er maar een oplossing: ‘De coffeeshops moeten weg. Drugsverkoop hoort niet thuis in een woonwijk. Mijn kinderen zijn acht en tien jaar oud. Ik maak me zorgen om hun veiligheid.’ Tijdens de actie zullen ook gemeenteraadsleden aanwezig zijn. Op deze manier hopen de buurtbewoners ook de drugsoverlast in de Haagse Weimarstraat onder de aandacht te brengen van de kersverse burgemeester Jan van Zanen.