Extinction Rebellion kleurde Prinsessegracht knalgroen

De actiegroep Extinction Rebellion zit achter de knalgroene Prinsessegracht. Dat deden de klimaatactivisten door er uraninezout in te gieten. Het ging om een actie van de beweging Extinction Rebellion. Het Hoogheemraadschap laat vrijdag weten “niet blij te zijn met de actie”, meldt mediapartner Omroep West, maar het Hoogheemraadschap gaat geen schoonmaakkosten verhalen op de klimaatactivisten.

Het water bij het ministerie van Financiën had donderdagmiddag een felgroene kleur, meldde Den Haag FM een dag eerder. Actievoerders demonstreerden bij het ministerie voor een “groene, rechtvaardige transitie”. Ze gooiden uraninezout in de gracht, waardoor het water verkleurde. “Uraninezout wordt gebruikt in ecologisch en medisch onderzoek en is onschadelijk voor de natuur”, zeggen de actievoerders.

Medewerkers van het Hoogheemraadschap hebben watermonsters genomen en de gracht is doorgespoeld door het inzetten van het Gemaal Schoute bij Scheveningen. “We hebben niet kunnen constateren dat vissen en dieren reageren op het gekleurde water”, zei het Hoogheemraadschap toen. Na de maatregelen van het Hoogheemraadschap van Delfland kleurde het water in de omgeving van de Prinsessegracht snel minder groen.

Extinction Rebellion schreef op Facebook een rechtvaardiging voor de actie: “Door het water van de grachten bij het ministerie groen te kleuren en groene tape om het ministerie heen te wikkelen vragen we aandacht voor een groene, rechtvaardige transitie. De ‘verf’ is uraninezout dat ook wordt gebruikt in ecologisch en medisch onderzoek, en is onschadelijk voor de natuur.”

De Haagse actie is een kopie van het werk van milieuactivisten in het Zwitserse Zürich in september vorig jaar. Daar hadden zij een rivier groen laten kleuren. Ze wilden op die manier aandacht vragen voor de opwarming van de aarde. Maar tot dusver heeft er zich nog geen actiegroep gemeld die de actie opeist.