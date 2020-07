Gedecoreerden krijgen lintjes niet opgespeld, maar in etuis aangeboden

De burgemeesters in Nederland reiken vrijdag de koninklijke onderscheidingen uit aan de vele Nederlanders die zich langdurig hebben ingezet voor de samenleving. Door de coronamaatregelen kon de Lintjesregen afgelopen 24 april geen doorgang vinden in de gebruikelijke vorm. Vanwege de versoepelde landelijke maatregelen is het nu wel mogelijk de uitreikingen te organiseren.

In Den Haag hebben 24 inwoners een koninklijke onderscheiding gekregen. Het gaat om 17 mannen en 7 vrouwen. De gedecoreerden hebben telefonisch van toenmalig waarnemend burgemeester Johan Remkes te horen gekregen dat ze zijn onderscheiden.

Met deze uitreiking wordt ook gehoor gegeven aan de wens van vele gedecoreerden om de versierselen snel te ontvangen. In april namen burgemeesters, gezaghebbers en gouverneurs op afstand wel contact op met de gedecoreerden om hen te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning had behaagd hen te benoemen in een ridderorde.

Bij de uitreikingen zullen de landelijke maatregelen van kracht blijven, zoals de anderhalve meter afstand tussen de mensen. De onderscheidingen zullen niet worden opgespeld, maar de etuis met daarin de onderscheiding zullen worden overhandigd.