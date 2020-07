Haagse binnenstad weer toegankelijk voor verkeer

De binnenstad van Den Haag is weer toegankelijk voor verkeer. De politie had de wegen afgesloten vanwege het voor vrijdag aangekondigde protest van boeren. Volgens de politie zijn de trucks die de toegangswegen blokkeerden nog wel aanwezig en kan zij als dat nodig is de straten weer afzetten.

De actiegroep Agractie had voor vrijdag om 11.00 uur een actie op het Malieveld aangekondigd. Het zou op het Malieveld een kleine actie worden omdat boeren donderdagavond ook al van zich hadden laten horen bij het Binnenhof om zich te verzetten tegen de veevoermaatregel van het kabinet. Er meldde zich vrijdagochtend slechts een tiental boeren zonder tractor op het Malieveld. Ook elders hebben ze acties aangekondigd.

Op het Lange Voorhout in Den Haag staan meer legervoertuigen klaar vanwege boerenprotest. pic.twitter.com/RkX4qiuQYy — Ivar Lingen (@IvarLingen) July 3, 2020

