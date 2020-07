Meer geslaagden na wegvallen eindexamens door corona

Tijdens de coronacrisis zijn meer scholieren geslaagd voor hun examens dan vorig jaar. Op sommige scholen ligt het slagingspercentage meer dan 10 procent hoger dan vorig jaar. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder 13 scholenkoepels uit het hele land, samen goed voor meer dan 200 scholen en zo’n 30.000 eindexamenkandidaten.

Vanwege het coronavirus gingen de centrale examens dit jaar niet door. In plaats daarvan kregen de ongeveer 200.000 eindexamenkandidaten wel of niet een diploma op basis van resultaten van de schoolexamens, de toetsen die al eerder in het jaar worden afgenomen.

Uit de cijfers blijkt dat vooral leerlingen op havo en vwo dit jaar beter scoren. Vmbo-leerlingen presteerden dit jaar ook beter, maar de verschillen met vorig jaar zijn bij de meeste scholenkoepels minder groot dan op de andere schoolniveaus. Dat kleinere verschil komt waarschijnlijk doordat de slagingspercentages op het vmbo voorgaande jaren al hoger lagen dan op het vwo en havo.

Onderwijsminister Slob wil nog niet reageren op de voorlopige cijfers. Volgens een woordvoerder wacht het ministerie totdat de volledige landelijke cijfers na de zomervakantie worden bekendgemaakt door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).