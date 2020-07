Spuigasten over afscheid Johan Remkes en beëdiging Jan van Zanen

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt onder andere aandacht besteed aan het afscheid van waarnemend burgemeester Johan Remkes (VVD) en de beëdiging van burgemeester Jan van Zanen (VVD).

Remkes nam woensdagavond afscheid, omdat Den Haag sinds 1 juli Van Zanen als nieuwe burgemeester heeft. Van Zanen is in Den Haag de opvolger van partijgenote Pauline Krikke. Die stapte vorig jaar op na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van vreugdevuren. Sinds het vertrek van Krikke nam oud-minister Remkes waar in de hofstad. Van Zanen moet de rust terugbrengen in de Haagse lokale politiek na de onrust van de afgelopen jaren. Zo worden twee oud-wethouders, onder wie de fractievoorzitter van de grootste partij in de raad, verdacht van corruptie. Van vertrouwelijke gesprekken over de voordracht van Remkes als waarnemer lekten geluidsopnames uit. Hoe kijkt commissaris van de koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, terug op het benoemingsproces? En welke uitdagingen komen er op Van Zanen af?

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM (92.0 FM), op tv via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40) of via de Den Haag FM-app. Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om de uitzending live bij te wonen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

