Veel mensen vinden nieuwe regels tegen corona onduidelijk

Nederlanders hebben soms moeite met de versoepelingen van de maatregelen tegen het coronavirus. Drie op de vijf mensen vinden het onlogisch “waarom de gedragsmaatregelen in sommige situaties wel en in andere niet lijken te gelden”, melden het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD’en na een enquête die tussen 17 en 21 juni is gehouden onder ruim 50.000 mensen.

Veel mensen proberen ondanks de onduidelijkheid zich zo goed mogelijk aan de regels te houden, maar twee op de vijf mensen zeggen dat ze minder gemotiveerd zijn om de regels na te leven.

Het wordt wat moeilijker om 1,5 meter afstand te houden van anderen. In een bioscoop in de horeca lukt het nog wel, maar in de supermarkt of op het werk gaat het lastiger.

Uit de enquête komt ook naar voren dat minder mensen zich eenzaam voelen. In april, op het hoogtepunt van de uitbraak, gaf 70 procent aan zich alleen te voelen. Dit is gedaald naar 51 procent. Ook zijn minder mensen bang en somber.