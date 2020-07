Vrouwenprotest na intimidatie Scheveningen: “We moeten een signaal afgeven”

Op Scheveningen wordt vrijdagavond door vrouwen geprotesteerd tegen de overlast die wordt ervaren op Scheveningen. “Het beeld is dat er heel veel overlast is. Dat er geïntimideerd wordt. Door bijvoorbeeld mensen er niet door te laten. Mensen die aan hun arm gepakt worden en nare dingen naar hun hoofd krijgen. Jonge meiden die lastiggevallen worden door gasten op scooters en die zich dan écht bedreigd voelen. Er zijn legio voorbeelden van meiden die zich bedreigd voelen. Zeker de jongere meiden. Die worden echt altijd lastiggevallen”, zegt woordvoerder Roos Padmos in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Jonge meisjes bellen hun ouders op, na het werken bij een strandtent, om ze op te halen omdat er onrust op straat is. Ouders zijn echt ongerust. Ouders van jonge meisjes, tot 25.”

“Scheveningen is een prachtig dorp, waar zeker met mooi weer, van alles te beleven is. Maar nu kunnen onze dochters niet veilig, zonder lastiggevallen te worden, naar de boulevard om een ijsje te eten of te chillen met vriendinnen. Dat maakt het echt minder leuk”, zo vertelt Padmos. “We moeten een signaal afgeven dat dit niet kan. Voor de kleine incidenten zou er in hele korte lijntjes gecommuniceerd moeten worden, bijvoorbeeld door burgerinitiatieven, om de meiden veilig naar huis te krijgen.” Het vervolg kan zijn om met gemeente en politie om de tafel te gaan om te kijken hoe er snel actie kan worden ondernemen. “Misschien door een buurtapp, zodat we snel actie kunnen ondernemen. Er wonen zoveel mensen op Scheveningen die willen helpen.”

Om de overlast op Scheveningen de kop in te drukken, zet de gemeente Den Haag fors meer politieagenten, handhavers en particuliere beveiligers in. Het gaat onder andere om negentien agenten, twaalf bikers en drie tot vier beveiligingsteams. “Ik denk dat dat een hoop gaat helpen. Omdat er meer toezicht op straat komt. Mensen kunnen dan ook op straat iemand aanspreken. Maar het is ook nodig dat we, als maatschappij, dit een halt toeroepen. Door bijvoorbeeld, wanneer je ziet dat iemand die jong is en door jongens wordt tegengehouden er dan bij te gaan lopen en dan te zeggen ‘Loop maar met mij mee’. We moeten een duidelijk signaal afgeven als maatschappij.”

Het protest begint vrijdagavond rond acht uur bij het standbeeld van de Scheveningse Vissersvrouw. “Het plan is om de menigte, ik hoop dat er heel veel mensen komen, toe te spreken. En ik hoop dat dit de aanzet is tot meer initiatieven.” Vervolgens zal er geprotesteerd worden op de boulevard. “We willen als vrouwen onze stem laten horen. Dat we zelf krachtig zijn. Dat we zelf actie kunnen ondernemen.” Het is niet zo dat mannen niet mogen komen naar het protest. “We zeggen alleen: vrouwen moeten op de voorgrond. Vrouwen moeten naar voren treden om te zeggen dat we dit niet meer pikken.”

Luister hier naar het gesprek met Roos Padmos op Den Haag FM.