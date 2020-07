YMCA wil Schevenings cultuuranker worden

YMCA Scheveningen heeft haar zinnen gezet op het vervullen van de cultuurankerfunctie in het stadsdeel. Tot nog toe is Muzee het Scheveningse cultuuranker, maar de subsidieaanvraag daarvoor werd niet gehonoreerd. “De uitgangspunten van een cultuuranker zijn dat je faciliteert, programmeert, produceert en je bezig houdt met educatie en talentontwikkeling”, zegt Wim de Graaf van YMCA Scheveningen in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Wij vinden dat wij eigenlijk perfect in dat plaatje passen, omdat we ons daar nu al mee bezig houden. Dat doen we al sinds 1878. Dit kunnen wij en dat willen we ook.”

De Graaf denkt dat zijn YMCA meer geschikt dan Muzee is om de cultuurankerfunctie te vervullen. “Ik ga ja zeggen. En ik denk terecht. De wethouder heeft gezegd, en dat is een duidelijk verhaal; ‘we halen het weg bij Muzee en we zoeken naar een andere kandidaat’. Wij zeggen dat we het beter kunnen aankunnen. Maar we hebben een extra iets, we hebben een prachtige muziekzaal en -podium. Daar hoeft de gemeente niet extra voor te betalen. Dat is een fantastische goede toevoeging om dat werk te kunnen doen.”

Bij YMCA hadden ze er eerder totaal geen rekening mee gehouden dat het mogelijk zou zijn om cultuuranker op Scheveningen te worden. “Ik denk dat de wethouder hier ook niet op geregkend had. De wethouder had eerder gezegd dat de cultuurankers belangrijk waren. Iedereen ging er van uit dat ze subsidie zouden krijgen. Dat was voor ons ook verrassend. We hadden geen idee dat we ook een partij kunnen zijn.”

Samenwerking

Graag had hij samengewerkt met Muzee. “We hebben voorgesteld het samen te doen.” Volgens De Graaf is daarvoor contact geweest met de voorzitter en de directeur van het museum. “Die zeiden nee. Er was zelfs geen gesprek mogelijk. Dat vinden we jammer en een gemiste kans. Het is een extra motivatie om te zeggen: ‘dan gaan we er zelf voor’. Al blijft de deur open staan. Inmiddels is het bekend in het Haagse stadhuis dat YMCA cultuuranker wil en kan worden. We hopen dat het positief ontvangen wordt.”

Muzee Scheveningen

Bij Muzee zelf heeft men ook nog de zinnen gezet op de cultuurankerfunctie. “In het advies van de wethouder staat dat de gelden voor de cultuurankers blijven gereserveerd. De wethouder heeft zelf ook aangegeven dat het zo zou kunnen zijn dat de cultuurankerfunctie aan Muzee wordt toegekend”, vertelde directeur Jeroen van de Wiel eerder in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “We gaan weer de boer op, we hebben nog een aantal wedstrijden te spelen.”

Luister hier naar het gesprek met Wim de Graaf op Den Haag FM.