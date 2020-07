100.000e maaltijd van de Participatiekeuken uitgedeeld

In de Participatiekeuken van Ben Lachab en vele vrijwilligers is de 100.000e maaltijd uitgereikt door wethouder Kavita Parbhudayal. “Wie op straat om zich heen kijkt, heeft soms het idee dat alles weer normaal is. Maar dat is niet zo. Heel veel mensen mogen dan misschien klaar zijn met corona – corona is nog niet klaar met ons.”

De wethouder heeft samen met Lachab in de keuken van Shell de 100.000e maaltijd bereid voor kwetsbare ouderen. Samen met Shell, Albert Heijn, Rabobank, World Forum en nog heel veel anderen hebben Ben en de anderen een bijdrage geleverd aan het verzachten van het leed in de stad.