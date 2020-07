Afval in loods in brand aan de Prisma

In een loods op een industrieterrein aan de Prisma is zaterdagmorgen vroeg brand ontstaan in een berg afval. Toen medewerkers van het bedrijf aankwamen, zagen ze zwarte rook uit de loods, hierop zijn ze direct begonnen met een bluspoging en hebben hiermee erger weten te voorkomen. De brandweer heeft de bluswerkzaamheden overgenomen.

Korte tijd was er zwarte rook te zien en in de omgeving is een brandlucht te ruiken. De brand was een tijdje later onder controle. De brandweer heeft hierna de stapel afval uit elkaar getrokken om te controleren of er nog vuurhaarden waren.