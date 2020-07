Commissaris Smit: “Den Haag sluit periode af en gaat nieuwe fase in”

Met het afscheid van waarnemend burgemeester Johan Remkes en de beëdiging van burgemeester Jan van Zanen “sluit Den Haag een periode af en gaat het een nieuwe fase in”. Dat zei commissaris van de koning Jaap Smit zaterdag in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes nam woensdagavond afscheid, omdat Den Haag sinds 1 juli Jan van Zanen als nieuwe burgemeester heeft. Van Zanen is in Den Haag de opvolger van partijgenote Pauline Krikke. Die stapte vorig jaar op na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van vreugdevuren. Sinds het vertrek van Krikke nam oud-minister Remkes waar in de hofstad. Van Zanen moet de rust terugbrengen in de Haagse lokale politiek na de onrust van de afgelopen jaren. Zo worden twee oud-wethouders, Richard de Mos en Rachid Guernaoui, verdacht van corruptie. Van vertrouwelijke gesprekken over de voordracht van Remkes als waarnemer lekten geluidsopnames uit.

Remkes kreeg bij zijn afscheid – na negen maanden waarnemer te zijn geweest – de Gouden Erepenning van de gemeente Den Haag en werd zo ereburger van de stad. “Dit geeft de grote waardering aan die men heeft voor wat Johan Remkes op een beslissend moment voor deze stad betekend heeft”, schetste Smit. Zo kwam Remkes niet alleen in een roerige tijd de stad binnen, maar maakte hij in die negen maanden ook het nodige mee, zoals verschillende protesten, het surfdrama op Scheveningen, een onrustige decembermaand na het niet doorgaan van de vreugdevuren en een integriteitskwestie op het stadhuis.

Het vertrek van Remkes en de komst van Van Zanen afgelopen woensdag was volgens de commissaris “een markeringspunt” na de turbulente tijd voor Den Haag. Remkes heeft in zijn optiek ervoor gezorgd dat “er weer rust in de tent” is en de stad weer naar de toekomst kan kijken. Smit heeft alle vertrouwen in Jan van Zanen “Het is een goede, stevige burgemeester”, aldus de commissaris.