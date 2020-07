DI-RECT geeft vanavond online show vanaf de pier

Zaterdag speelt DI-RECT in de open lucht, op De Pier in Scheveningen. “Na onze shows in de Koninklijke Schouwburg afgelopen afgelopen zaterdag slaan we de handen in een met een nieuwe locatie: De Pier in Scheveningen!” Tijdens het vorige optreden legde meer dan 7500 bezoekers minimaal een euro neer om de show vanuit huis te mogen volgen.

De show van zaterdag begint om 21.00 uur met Emil Landmand, om 21.20 uur Candy Says DJ set en dan van 21.30 uur tot 22.30 uur DI-RECT. Om 22.30 uur begint dan de afterparty. Kaarten zijn te koop op de site van DI-RECT.

De band sluit af met een waarschuwing. “Er is vanuit Scheveningen niets te zien of te horen en het stuk waar wij spelen is afgesloten van publiek, dus kom niet naar De Pier toe en kijk de stream vanuit huis. “