Tientallen buurtbewoners in actie tegen drugsgeweld

In de Weimarstraat zijn zaterdagmorgen tientallen buurtbewoners in de regen samengekomen om aandacht te vragen voor een veiligere leefomgeving. De actie is gespitst op overlast door coffeeshops.

Directe aanleiding was een schietincident een week geleden. Niemand raakte gewond, maar de maat is vol voor de buurt. Mensen die daar een bedrijf hebben of willen beginnen, moeten daarvoor een vergunning aanvragen bij de burgemeester, maar die aanpak gaat volgens de buurtbewoners niet ver genoeg. Want, zo liet woordvoerder Emily van de Vijver eerder weten: ‘Al jaren vragen wij om hulp, het wordt alleen maar erger en erger’.