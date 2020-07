Afval in loods in brand aan de Prisma

Zo’n 500 tot 600 demonstranten bij vrouwenprotest Scheveningen

Bij het vrouwenprotest op Scheveningen waren vrijdagavond tussen de 500 en 600 demonstranten aanwezig. Dat zegt initiatiefneemster Roos Padmos tegen Den Haag FM.

De protestactie was bedoeld om aandacht te vragen voor de overlast die vrouwen en jonge meiden ervaren rondom de boulevard op Scheveningen. Ze willen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de intimidatie en bedreigingen.

“Wij, Scheveningse vrouwen, laten ons niet meer intimideren. Wij willen onze veiligheid terug”, zei Bianca Scholten, die samen met Padmos de demonstratie organiseerde.

Het vrouwenprotest is snel tot stand gekomen, vertelt Scholten. “Vorige week vrijdag zat ik met mijn man bij een strandtent en hadden we het over de enorme overlast. Over de vele uitingen naar vrouwen en jonge meiden. Op weg naar huis, staat er een auto naast mij. Toeteren en vreemde gebaren. Vreselijk! Ik was het zat!”

De gemeente Den Haag kondigde begin deze week forse maatregelen aan om de overlast op Scheveningen de kop in te drukken. De inzet van politie en de gemeentelijke handhavingsorganisatie wordt fors vergroot. Zo zet de politie twee wijkagenten en negentien agenten gericht in op de overlast rond boulevard en haven. Om straatraces tegen te gaan, wordt een speciaal team ingezet met expertise op dit gebied. Ook wordt de bereden politie ingezet. Bij de Landelijke Eenheid zijn koppels paarden aangevraagd.

Naast de standaardinzet van het handhavingsteam Scheveningen, wordt het volledige bike-team (twaalf bikers) extra ingezet om te handhaven. Daarnaast worden voor minimaal zes maanden zes extra boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) bij gespecialiseerde boa-uitzendbureaus ingehuurd. Mocht het nodig zijn, wordt er ook gekeken of elders in de stad nog meer handhavers kunnen worden vrijgespeeld.

Verder worden in samenwerking met politie en ondernemers zogeheten Sus-teams (particuliere beveiligingsteams) opgezet. Zij kunnen in een vroeg stadium overlast signaleren en tegengaan. In de weekenden zal het Sus-team met drie tot vier teams lopen over de hele kuststrook vanaf het Noordelijk Havenhoofd tot aan het Zwarte Pad. Doordeweeks, afhankelijk van het weer, zal het Sus-team met twee à drie teams lopen. Politie en gemeente stemmen wekelijks hun acties en de inzet van personeel af.

“De overlast op de boulevard en rond de haven wordt door kleine groepen jongeren veroorzaakt. Bewoners voelen zich machteloos. Het gebruik van alcohol, lachgas en drugs wordt dagelijks geconstateerd. Er geldt daarom een alcoholverbod waarop wordt gehandhaafd”, schrijft de gemeente. Het stadsbestuur stelt voor om ook een blowverbod aan de kuststrook in te stellen. Daarnaast ligt een voorstel klaar om het venten van lachgas te verbieden.