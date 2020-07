Gratis optreden van Josylvio tijdens Haags Jongerenstadslab

De Nederlandse rapper treedt donderdag 9 juli om 18.00 uur tijdens het Jongerenstadslab van de gemeente Den Haag. Tijdens dit evenement wil de gemeente ideeën over en oplossingen voor de anderhalvemetersamenleving ophalen onder jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Met deze informatie kan de gemeente kijken hoe ze samen met de jongeren met deze wensen om kan gaan. Een aantal jongeren is aanwezig in de zaal, daarnaast kunnen alle Haagse jongeren in de leeftijdsdoelgroep 12 tot en met 23 jaar online inloggen. Jongeren die deelnemen krijgen gratis het optreden van Josylvio te zien.

Het Jongerenstadslab wordt opgedeeld in twee delen. Om 16.30 uur start het programma voor de jongeren van 12 tot en met 16 en vanaf 19.00 uur start het programma voor de leeftijdsgroep 17 tot en met 23. Beide programma’s hebben een interactief deel waarbij de deelnemers in de zaal en thuis de antwoorden via mobiele telefoon of tablet in kunnen voeren. De jongeren gaan ook met elkaar in debat over stellingen rondom corona. De wethouders Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid) en Martijn Balster (Wonen, Wijken en Welzijn) zijn tijdens het Jongerenstadslab aanwezig.

Jongeren die donderdag mee willen doen, kunnen zich gratis aanmelden via www.denhaag.nl/jongerenstadslab.