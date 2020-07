Nida wil volgend jaar meedoen aan landelijke verkiezingen

De politieke partij Nida wil volgend jaar meedoen aan de landelijke verkiezingen. De ledenvergadering van de partij, die zich door de islam laat inspireren, heeft daartoe zondag besloten. Nida is in 2013 in Rotterdam ontstaan en is vertegenwoordigd in de gemeenteraden van Rotterdam (2014), Den Haag (2018) en Almere (2019). In de Haagse raad heeft de partij één zetel.

In het najaar van 2019 kreeg het partijbestuur de opdracht van de leden om voorbereidingen te treffen voor deelname aan de landelijke verkiezingen. In januari dit jaar stapte politiek leider Nourdin El Ouali al uit de Rotterdamse gemeenteraad om aan een landelijk partijnetwerk te werken. In het najaar van 2020 besluiten de leden over het partijprogramma en de kandidatenlijst.