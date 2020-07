Soestdijkseplein gaat op de schop

Het Soestdijkseplein wordt verkeersveiliger. De werkzaamheden daarvoor beginnen maandag. De rotonde is druk en onoverzichtelijk en dat is met name voor fietsers zeer onveilig. Door de herinrichting van het Soestdijkseplein wordt dit nu opgelost.

Wethouder Robert van Asten, Mobiliteit is blij met de aanpak: “Door het aanleggen hier van vrijliggende fietspaden, veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en het instellen van éénrichtingsverkeer wordt het plein overzichtelijker, fietsvriendelijker en veiliger. Met dit plan wordt de verkeersveiligheid van het Soestdijkseplein structureel verbeterd en wordt het meer een poort naar de wijk.”

Bewoners en ondernemers konden hun mening geven over de plannen voor het Soestdijkseplein tijdens de inspraakperiode in het najaar van 2019. De gemeente heeft, waar het mogelijk was, rekening gehouden met de reacties.

Al het werk wordt gedaan in 8 weken tijd tijdens de vakantie als er minder verkeer is, van 6 juli tot en met 28 augustus. Door het Soestdijkseplein helemaal af te sluiten, is het werk eerder klaar.