Te jonge bestuurder van weg gehaald

Op een oude fiets moet je het leren. Daar dacht een 17-jarige autobestuurder zaterdagmiddag anders over toen hij met een meisje aan zijn zijde staande werd gehouden. De boosdoener? Een snelheidsovertreding op de Koningin Emmakade waardoor de te jonge man gesnapt werd. Het bleek niet zijn enige overtreding, meldt mediapartner Omroep West.

De jongen reed 72 kilometer per uur waar je 50 mag. Daarnaast was hij niet in het bezit van een rijbewijs, had hij een auto geleend zonder toestemming van de eigenaar en bleek hij een groot geldbedrag bij zich te hebben, waarvoor hij geen aannemelijke verklaring had, schrijft de politie van bureau Segbroek op Facebook.

Later bekende de bestuurder tegenover de politie dat hij indruk wilde maken op het meisje dat naast hem zat in de auto. Of er een tweede date volgt is niet bekend.