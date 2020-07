Den Haag heeft meeste duurzame strandpaviljoens van Nederland

Tien Haagse Strandtenten hebben maandag het internationale duurzaamheidskenmerk Green Key gekregen. Stadsdeelwethouder Scheveningen Boudewijn Revis, overhandigde deze samen met Erik van Dijk, directeur van Green Key aan de ondernemers. “De horeca, vooral hier op Scheveningen, heeft door Corona heel wat te verduren gehad. Daarom ben ik trots dat de ondernemers naar de toekomst kijken,” aldus Revis. “Steeds meer bezoekers hechten waarde aan duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Voor hen is de Green Key echt een reden om naar het strand te komen.”

Naast de tien nieuwe certificaathouders, waren ook acht strandondernemers aanwezig die vóór 2020 al een Green Key behaalden. Om hun keurmerk te behouden moesten zij blijven verduurzamen. Met 18 Green Key certificaten is Den Haag koploper op het gebied van ‘duurzame hospitality’ en het meest duurzame strand van Nederland. Den Haag telt in totaal 37 Green Key houders door de hele stad.

Het behalen van een Green Key is onderdeel van een grotere gemeentelijke aanpak om alle ondernemers op het strand te ondersteunen bij verduurzaming. Zo is in 2019 de duurzaamheidskring voor Haagse strandpaviljoens gestart. Liefst 30 paviljoens –van het Zwarte Pad tot aan Kijkduin- zijn aangehaakt. Samen werken zij aan afvalreductie, verantwoorde inkoop, schone logistiek en zonnepanelen.

Green Key is een internationaal duurzaamheidskeurmerk voor de toeristische en recreatieve branche. Om het keurmerk te mogen voeren moeten ondernemers hun bedrijfsvoering op 12 thema’s verduurzamen. “We zijn blij met de inzet van de gemeente Den Haag. In de stedelijke omgeving is de natuur extra kwetsbaar. Juist hier is aandacht voor duurzaamheid en ecologie dus extra belangrijk”, laat Erik van Dijk weten (directeur Green Key Nederland). “Wereldwijd zijn er 3200 gecertificeerde accommodaties, verdeeld over 65 landen. Met 37 Green Keys scoort Den Haag dus hartstikke goed als het gaat om duurzame gastvrijheid.”

Foto: Fleur Beemster