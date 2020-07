Haagse filmmaker Sanne Vermaas maakt natuurfilm in eigen achtertuin

‘Aantal claims stormschade neemt laatste jaren fors toe’

Het aantal meldingen van stormschade neemt de laatste jaren flink toe. Dat meldt verzekeraar Interpolis op basis van door het AD opgevraagde cijfers. In 2019 waren er bijna 15.000 meldingen van stormschade, bijna 50 procent meer ten opzichte van 2017.

Het is zeer waarschijnlijk dat het aantal claims dit jaar nog hoger komt te liggen, met stormen Ciara, Dennis en Ellen aan het begin van het jaar. In het eerste halfjaar van 2020 is al ruim 90 procent van het totale aantal van vorig jaar bereikt.

“Het is niet te negeren dat het weer steviger wordt”, zegt Joost van Buchem van Interpolis. “We raden mensen aan om preventiemaatregelen te nemen en onderhoud aan het huis goed bij te houden, ook als er niet direct een grote storm is aangekondigd. “Het aantal onvoorspelbare zomerstormen neemt toe. Die stormen kunnen ook voor flinke schade zorgen”, aldus Van Buchem.

Ook het aantal meldingen van bliksemschade neemt toe bij Interpolis. In 2019 steeg dat aantal met meer dan 17 procent naar ruim 2200. Het aantal claims van hagelschade liep ook fors op. Vorig jaar lag het aantal op 2173, ruim 50 procent meer dan in 2017.