SV Haagsche Bluf zoekt timmermannen om houten boot te bouwen voor Sophia Kinderziekenhuis

De beelden van de knuffelactie van supportersgroepen van ADO Den Haag in De Kuip gingen vorig jaar de wereld over. De imponerende beelden zorgden niet alleen voor kippenvel, maar ook voor een bedrag van 27.500 euro. Een bedrag dat werd gedoneerd aan het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Maar er volgt meer.

Supportersvereniging SV Haagsche Bluf en andere betrokken fans hebben na de knuffelactie de wens kenbaar gemaakt om ook iets tastbaars aan de kinderen te geven, wat doet terugdenken aan de actie tijdens Feyenoord – ADO Den Haag.

Begin juni is tijdens een overleg met het Sophia Kinderziekenhuis besloten om een zeeaquarium te maken bij de ingang van het ziekenhuis. Het zeeaquarium wordt gemaakt door een professioneel bedrijf. Als ombouw krijgt het aquarium een boot. Om dit te realiseren is de supportersvereniging van de Haagse club op zoek naar timmerlui die vrijwillig hun steentje willen bijdragen. Mensen die willen helpen kunnen contact opnemen met Jacco van Leeuwen, de voorzitter van SV Haagsche Bluf, via jacco.vanleeuwen1968@gmail.com.