Bewoners willen versteende pleintjes vergroenen

Meer in

Omwonenden van het oude sportveldje achter het Louis Couperusplein willen die plek graag vergroenen. Het terrein ligt er namelijk al jaren verpauperd bij. “Het is een doorn in ons oog”, zeggen bewoners van het tuincomité Oranjehof.

Het is niet het enige pleintje waar bewoners graag meer groen zien. Ook het Lorentzplein zou wat verfraaiing kunnen gebruiken vinden omwonenden. “We willen er graag bloembakken en een hek er om heen. Het lijkt nu op een knollentuin”, zegt bewoner Lia Visser. “Het plein moet weer gezellig worden.”

Om de bewoners te hulp te schieten trekt VVD-raadslid Det Regts aan de bel bij het stadsbestuur. “In een stad waar steeds meer mensen komen te wonen zijn zelfs de kleinste plekken goud waard om op een prettige manier te kunnen verblijven. Daarom zet ik me in voor vergroening van dit soort plekken in de stad”, aldus het raadslid.