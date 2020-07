Stadsbestuur trekt ruim 80 miljoen uit voor coronahulp

De gemeente Den Haag zet 81,5 miljoen euro opzij om de eerste klappen van de coronacrisis op te vangen. De ‘coronabuffer’ moet de economische schade zo klein mogelijk houden en moet Den Haag daarna helpen om uit het dal te komen. Volgens de hofstad is nog veel meer geld nodig, maar moet dat van de rijksoverheid komen. “Gemeenten hebben het Rijk geholpen tijdens de financiële crisis. Nu is het de beurt aan het Rijk om gemeenten te helpen”, zegt wethouder Boudewijn Revis (VVD) van financiën.

Den Haag komt later dit jaar met een overzicht van de sociaal-economische gevolgen van de coronacrisis. Bovendien wil het gemeentebestuur kijken wat op de lange termijn nodig is.

Verantwoordelijkheid Rijk

De buffer van 80 miljoen euro wordt gevuld met gemeentelijke middelen (ruim 46 miljoen euro) en met de middelen die het Rijk eerder heeft toegezegd als eerste deel van de vergoeding voor de directe kosten van de coronacrisis. Naar verwachting ontvangt Den Haag hiervoor 35 miljoen euro. Ook volgende Rijksvergoedingen worden hieraan toegevoegd.

“Wij nemen hiermee als stad een grote financiële verantwoordelijkheid, maar laat ik over één ding glashelder zijn: dit ontslaat het Rijk niet van de plicht om over de brug te komen”, zegt wethouder Revis. “Gemeenten hebben het Rijk geholpen tijdens de financiële crisis. Nu is het de beurt aan het Rijk om gemeenten te helpen. We willen de zorg blijven leveren die mensen nodig hebben, economische sectoren steunen die in zwaar weer zitten en onze culturele voorzieningen overeind houden. We hebben het Rijk keihard nodig.”

Herstelplan

De tweede stap is dat het college bij de najaarsnota met een actueel beeld van de sociaal-economische effecten komt. Ook is er dan meer bekend over aanvullende Rijksbijdragen en of het nodig is de financiële buffer verder aan te vullen.

De derde stap is het in beeld brengen van de langetermijneffecten van de coronacrisis. Ook komt het college met een sociaal-economisch herstelplan, waarin expliciet wordt gekeken naar de toekomst en waarin staat hoe Den Haag sterker uit deze crisis komt.

Foto: Gemeente Den Haag