Gemeente Den Haag zoekt jongeren met ideeën over anderhalvemetersamenleving

De gemeente Den Haag roept alle Haagse jongeren tussen 12 en 23 jaar op om tijdens een Jongerenstadslab ideeën en oplossingen aan te dragen over de anderhalvemetersamenleving. Naar aanleiding van de oproep van premier Mark Rutte over de coronamaatregelen heeft het college besloten om de stem van de Haagse jongeren te horen via een Jongerenstadslab op donderdag 9 juli.

Het Jongerenstadslab is een participatiemiddel dat al jaren wordt ingezet om het beleid van de gemeente te toetsen. De bijzondere editie in het Student Hotel wordt live gestreamd waardoor jongeren thuis ook mee kunnen kijken en -doen. Zij krijgen bovendien een gratis optreden van rapper Josylvio te zien. Tijdens het Jongerenstadslab worden diverse thema’s aangekaart. Zo zijn er vragen over gezondheid, werk en inkomen, eenzaamheid, onderwijs, vrijetijd en handhaving. Dagelijkse onderwerpen die voor jongeren veranderd zijn door de coronacrisis.

Het Jongerenstadslab is opgedeeld naar leeftijd. Om 16.30 uur start het programma voor de jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Vanaf 19.00 uur is er een programma voor de leeftijdsgroep 17 tot en met 23. Beide programma’s hebben een interactief deel waarbij de deelnemers in de zaal en thuis de antwoorden via mobiele telefoon of tablet in kunnen voeren. De jongeren gaan ook met elkaar in debat over coronastellingen.

Wethouders Zorg, Jeugd en Volksgezondheid Kavita Parbhudayal en wethouder Wonen, Wijken en Welzijn Martijn Balster zijn bij het Jongerenstadslab aanwezig. Met de uitkomsten van het stadslab wil de gemeente de stem van de jongeren waarborgen en samen met hen de ideeën tot uitvoering brengen.