Gemeenteambtenaar ontslagen na miljoenenfraude

Een ambtenaar van de gemeente Den Haag is ontslagen nadat hij voor een bedrag van ruim twee miljoen euro heeft gefraudeerd. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders dinsdagavond in een brief aan de Haagse gemeenteraad.

De inmiddels ex-medewerker van de gemeente heeft meerdere jaren fraude gepleegd ‘met een substantiële financiële omvang’. De gemeenteraad was al in maart van dit jaar op de hoogte hiervan, maar de gemeente treedt nu voor het eerst hierover naar buiten.

Nadat de fraude op het stadhuis is opgemerkt, is er aangifte gedaan bij de Rijksrecherche en is de ambtenaar op staande voet ontslagen. Dit ontslag was volgens de rechter rechtsgeldig.

Twee miljoen euro

De afgelopen maanden heeft de gemeente allerlei acties ondernomen om de door de fraude geleden schade zoveel mogelijk te verhalen op de ambtenaar. Inmiddels is er conservatoir beslag gelegd op de bezittingen van de ex-medewerker voor een bedrag van ruim twee miljoen euro.

De Rijksrecherche is na de aangifte van de gemeente nog volop bezig met het onderzoek. ‘Op grond van de informatie die wij van de Rijksrecherche hebben ontvangen, verwachten wij dat het onderzoek nog zeker tot het najaar zal doorlopen’, schrijft de gemeente. ‘In het belang van dit onderzoek kunnen wij verder geen mededelingen over de inhoud van de kwestie doen.’

Eerdere integriteitskwesties

Het is niet de eerste integriteitskwestie op het Haagse stadhuis. In oktober vorig jaar werden er invallen gedaan in de werkkamers en woningen van twee wethouders en een raadslid van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, omdat zij verdachten zijn in een corruptiezaak. Ook dit onderzoek is in handen van de Rijksrecherche. Zij worden verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim.

In mei van dit jaar vertrok één van de topambtenaren van de gemeente nadat uit een integriteitsonderzoek was gebleken dat hij ‘niet transparant’ had gewerkt rond de bouw van cultuurcomplex Amare. De man zou onder meer achteraf passages aan verslagen hebben toegevoegd.

‘Den Haag: de stad van vrede en recht of van list en bedrog?’

De Haagse lokale politiek reageert verbijsterd op het nieuws – ook al was de raad dus al veel eerder vertrouwelijk geïnformeerd. ‘Weer wordt het IJspaleis opgeschrikt door integriteitsschandaal’, zegt Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De partij heeft meteen een debat aangevraagd ‘om van de hoed en de rand te horen’ van het college. ‘Welke afdeling? Welk mandaat? Welke wethouder was verantwoordelijk?’, zo luiden zijn vragen.

Fractieleider Robert Barker van de Partij voor de Dieren noemt het ‘bizar’ hoe de ambtenaar meerdere jaren fraude kon plegen, zonder dat dit werd opgemerkt. Barker: ‘Den Haag: de stad van vrede en recht of van list en bedrog?’