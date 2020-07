Uitspraak over vervangen rechter in kort geding Viruswaanzin

Haagse Stadspartij: “Stop hotelisering in de Keizerstraat”

Er moet een stop komen op het aantal hotels in de Keizerstraat. Dat vindt Peter Bos van de Haagse Stadspartij. Bos is bang dat het toenemende toerisme en de “hotelisering” het woon- en winkelplezier zal aantasten en heeft daarom schriftelijke vragen ingediend bij het college. “De laatste maanden zijn er vier aanvragen voor nieuwe hotels in de Keizerstraat en omgeving in behandeling genomen door de gemeente. Als die alle vier worden goedgekeurd zijn er plotseling wel heel veel hotels in en rond de Keizerstraat”, zegt Bos in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Ook zou Bos graag zien dat het bestemmingsplan van Scheveningen Dorp wordt aangepast. Bos: “In het bestemmingsplan staat dat in de hele Keizerstraat hotels zouden kunnen komen. Ik zou graag willen dat de gemeente en het college met een aanpassing komt en er een maximum van bijvoorbeeld zes hotels in de Keizerstraat komt”. Bos ziet wel dat het toerisme goed is voor de ondernemers in Scheveningen, maar: “Voor je het weet zie je overal rolkoffertjes en souvenirwinkeltjes. Dat lijkt me toch niet de bedoeling”.

Naast het toenemende toerisme door de komst van nieuwe hotels hoopt Bos ook dat het aangepaste bestemmingsplan leidt tot meer woningen in Scheveningen. Bos: “De vele woningzoekenden op Scheveningen hebben behoefte aan woningen, niet aan hotels. Met een stop op hotels wordt de kans groter dat er woningen komen in de panden waar het nu om gaat. Veel Scheveningers hopen dat hun kinderen in de buurt blijven wonen”.

Luister hier naar het gesprek met Peter Bos.