Hagenaar hoofdverdachte in zaak met ‘martelcontainers’

Een 40-jarige man uit Den Haag is vorige maand aangehouden, omdat hij betrokken zou zijn het voorbereiden van ontvoeringen en gijzelingen in het criminele milieu. De Hagenaar zou daarvoor samen met nog vijf anderen containers in Wouwse Plantage (Noord-Brabant) willen gebruiken. Die zogeheten martelkamers kwamen vorige week al in het nieuws, maar toen liet de politie daar nog niets over los. Dinsdag bevestigde het Openbaar Ministerie (OM) de kamers, meldt mediapartner Omroep West.

Bij een inval in een loods in het Brabantse Wouwse Plantage trof de politie volgens het OM zeven zeecontainers aan, waarvan er zes waren ingericht als gevangeniscel. De andere container werd door verdachten “de behandelkamer” genoemd. “Die was overduidelijk bedoeld en in gereedheid gebracht om mensen te martelen”, aldus het OM. De verdachten zijn op 22 juni opgepakt tijdens dertien doorzoekingen. Ze komen uit Den Haag, Rotterdam, Spijkenisse, Utrecht, Nieuwegein en Lexmond. In totaal werden bij de verdachten 25 wapens aangetroffen, waaronder handvuurwapens en een automatisch geweer.

“Het beeld van de zeecontainers is ijskoud en ronduit schokkend. De ruimten waren afgetimmerd met geluidsisolerende platen. In elk van de cellen waren aan het plafond en op de vloer handboeien aangebracht, om iemand staand met de armen omhoog te kunnen ketenen”, aldus het OM. “In een container vond de politie een tandartsstoel en voorwerpen die vermoedelijk bestemd waren om slachtoffers mee te folteren of in elk geval onder druk te zetten.” Het zijn onder meer zagen, tangen, hand- en vingerboeien, tape en bivakmutsen.

In één van de zeecontainers lagen meerdere sets politiekleding, kogelvrije vesten en zwaailichten.

Tekst gaat verder onder de video

Vrijdag schreef NRC al over de ontdekking. De landelijke eenheid en de politie Zeeland-West-Brabant wilden toen niet meer over de zaak kwijt dan dat die verband houdt met de geheime chatdienst EncroChat.

De communicatie via die dienst tussen criminelen is gekraakt door de politie en internationale opsporingsdiensten. Het leidde tot ruim honderd arrestaties en een schat aan mogelijk belastende informatie. Sinds begin april heeft de politie 20 miljoen berichten van duizenden gebruikers van EncroChat kunnen inzien.

De zes verdachten, allemaal mannen, zitten vast op verdenking van onder meer het voorbereiden van ontvoering, gijzeling, zware mishandeling en afpersing. De rechtbank in Amsterdam heeft hun voorlopig hechtenis maandag met drie maanden verlengd.