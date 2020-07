Steeds meer schadeclaims door wateroverlast

Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreme buien, die alsmaar meer schade aan woningen veroorzaken. Dat meldt het AD. Het aantal meldingen door neerslagoverlast is in drie jaar tijd met 77 procent gestegen en de schades door storm zijn ruim verdubbeld, blijkt uit nieuwe cijfers.

Cijfers van Interpolis, de grootste particuliere schadeverzekeraar, tonen dat er in de eerste helft van 2020 al 6472 schademeldingen door regen, sneeuw of smeltwater binnenkwamen. In het eerste halfjaar van 2017 betrof het 3651 claims. En er zijn dit jaar vooralsnog bijna 14.000 stormschades gerapporteerd (2017: ruim 6000).

De stijgingen zijn representatief voor de markt. Huiseigenaren claimen bij extreme regen gemiddeld zo’n 2000 euro schade via hun opstal- of inboedelverzekering, bleek eerder al uit openbare cijfers. Incidenteel kan de totale schade door een storm of hoosbui in de tientallen of zelfs honderden miljoenen lopen.

Zo’n 1,5 week geleden hadden bewoners en ondernemers van de Keizerstraat op Scheveningen te maken met wateroverlast.