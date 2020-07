Werkstraf geëist tegen agent voor hardhandige arrestatie in 2014

Voor het eerst in jaren dalen huurprijzen in Den Haag

De markt voor vrijesectorwoningen koelt af door de coronacrisis, meldt het FD. Door het wegblijven van buitenlandse werknemers en toeristen dalen de huurprijzen in grote steden als Eindhoven, Amsterdam en Den Haag.

Die conclusie trekt huurplatform Pararius in de eigen huurmonitor die dinsdag is gepresenteerd. Signalen dat er prijsveranderingen gaande waren op de huurmarkt waren er al langer, maar deze worden nu voor het eerst bevestigd met cijfers.

“Er was al een soort plafond bereikt in de grote steden”, zegt directeur Jasper de Groot over de huurprijzen. “Maar de coronacrisis heeft een versterkend effect gehad en de prijzen door het ijs laten zakken.”

Dat wijten De Groot en makelaars die het FD sprak vooral aan het wegblijven van expats. Vanwege de coronacrisis zijn veel buitenlandse werknemers tijdelijk teruggekeerd naar het land van herkomst. Anderen komen vanwege reisbeperkingen nog niet naar Nederland.