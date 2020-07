Voor het eerst in jaren dalen huurprijzen in Den Haag

Werkstraf geëist tegen agent voor hardhandige arrestatie in 2014

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden geëist tegen een 37-jarige agent die tijdens een arrestatie van een overlastgever in het uitgaanscentrum van Den Haag over de schreef zou zijn gegaan. Het slachtoffer eist een schadevergoeding van 32.000 euro voor de gevolgen van de hardhandige arrestatie.

De agent kwam dinsdag gedeeltelijk vermomd naar de rechtbank in Den Haag, waar hij zich moest verantwoorden voor het toegepaste geweld. De rechter toonde camerabeelden waarop te zien is dat de arrestant zich in de uitgaansnacht van 1 mei 2014 verzette tegen zijn aanhouding en de agent in zijn gezicht sloeg. Die reageerde daarop met een vuistslag.

Ook greep de agent de arrestant bij de keel en spoot hij met pepperspray. Eenmaal tegen de grond gewerkt, kreeg de arrestant nog een aantal vuistslagen in zijn lichaam en klappen met de wapenstok. “Wat mij betreft gaat het om een geweldsuitbarsting”, zei de officier van justitie op de zitting. Het slachtoffer had meerdere schaafwonden in zijn gezicht, bloeduitstortingen en kneuzingen.

De agent wordt ook verdacht van meineed, omdat zijn proces-verbaal over de arrestatie volgens het OM niet overeenkomt met de camerabeelden. “Meineed kan ik als politieagent niet verkroppen. Ik ben altijd overal eerlijk over geweest en heb nog nooit een leugen op papier gezet. Ik ben blij dat ik na ruim zes jaar eindelijk mijn verhaal mag vertellen”, vertelde de agent, die niet langer op straat werkt.

Volgens de agent heeft hij niets verkeerd gedaan. Hij legde uit dat het geweld nodig was omdat de arrestant zich hevig verzette tegen zijn aanhouding. Het enige waar hij spijt van heeft is dat hij zijn bodycam niet eerder heeft aangezet om het vervelende gedrag van de arrestant beter te kunnen bewijzen: “Dan had ik hier niet gezeten.” Het was zijn eerste dienst met bodycam, die toen werd geïntroduceerd.

De vermeende overlastgever deed aangifte tegen de agent nadat hij zelf in hoger beroep was vrijgesproken. Dat is de reden dat de zaak nu pas wordt behandeld. Hij was dinsdag niet aanwezig in de rechtbank. Volgens zijn vrouw kan hij de strafzaak niet aan.

De rechtbank had twee uur uitgetrokken voor de zaak, maar moest de zitting na de strafeis van de officier van justitie afbreken vanwege tijdgebrek. De zaak gaat op donderdagmiddag 16 juli verder met het pleidooi van de advocaat.