Hof doet uitspraak in zaak-Wilders op 4 september

Den Haag en Rotterdam steken ruim 400 miljoen in tramnet

Meer in

Den Haag, Rotterdam en de andere gemeenten in de regio trekken in totaal 462 miljoen euro uit om het tramnet in het gebied te verbeteren. Van het geld worden onder meer zestig nieuwe trams gekocht, die vanaf 2026 moeten gaan rijden.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft woensdag besloten 402 miljoen euro uit te trekken voor het project. De MRDH is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten. Naast Rotterdam en Den Haag zijn dat onder meer Zoetermeer, Westland, Delft, Schiedam en Capelle aan den IJssel. Verder wil Den Haag zelf 45 miljoen euro bijdragen en de Haagse vervoerder HTM 15 miljoen euro.

De nieuwe trams moeten tussen Scheveningen en Delft, tussen Den Haag en Leidschendam, tussen Den Haag en Wateringen en binnen Den Haag gaan rijden. Perrons worden opgehoogd, zodat reizigers gelijkvloers kunnen instappen. Voor de trams ook is een nieuwe remise nodig.

Door de coronacrisis maken momenteel minder mensen gebruik van het openbaar vervoer, maar dat is volgens de metropoolregio tijdelijk. Rotterdam en Den Haag groeien als kool. In de regio wonen nu ruim 2 miljoen mensen en in de komende decennia komen daar ongeveer 400.000 bij. Voor hen moeten 240.000 extra woningen gebouwd worden.