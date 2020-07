Haagse politiek na nieuw schandaal: “We worden Napels aan de Noordzee”

De Haagse politiek reageert geschokt op het nieuwe integriteitsschandaal in het stadhuis. De grootste partij in de Haagse gemeenteraad, Hart voor Den Haag, wil snel in een debat opheldering krijgen over de ambtenaar van de gemeente die na het verduisteren van twee miljoen euro is ontslagen, meldt mediapartner Omroep West. ‘We willen van de hoed en de rand weten’, benadrukt fractieleider Richard de Mos. ‘Dit laat op dramatische wijze zien hoe belangrijk het is door te pakken en te werken aan integriteit’, stelt zijn collega Frans de Graaf van de grootste coalitiepartij, de VVD.

Ook andere fracties in de Haagse raad kijken met zorg naar de nieuwe ontwikkelingen in het stadhuis. ‘Dat dit kan, gebeurt en er ook nog een soort patroon lijkt te zijn, is verontrustend’, zegt fractieleider Arjen Kapteijns van GroenLinks. ‘Dit wil je niet in een periode waarin toch al veel over integriteit wordt gesproken’, aldus zijn collega van de Haagse Stadspartij, Joris Wijsmuller. Volgens Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) wordt Den Haag Napels aan de Noordzee. ‘Maar dat is bijna een belediging voor Napels.’

Voor de PVV is de kwestie een teken dat het college van burgemeester en wethouders ‘zijn zaakjes niet op orde heeft’, stelt fractievoorzitter Sebastian Kruis. ‘Het gebrek aan moraal slaat soms over op ambtenaren. De bodemloze geldput van wethouder Boudewijn Revis is weer twee miljoen euro rijker.’ PvdA-leider Mikal Tseggai verzucht: ‘Dit is verschrikkelijk.’

Gefraudeerd

Burgemeester Jan van Zanen schrijft woensdagavond in een brief aan de gemeenteraad dat een Haagse ambtenaar op staande voet is ontslagen nadat hij voor een bedrag van ruim twee miljoen euro heeft gefraudeerd. De voormalig medewerker van de gemeente heeft meerdere jaren fraude gepleegd ‘met een substantiële financiële omvang’. De Rijksrecherche doet onderzoek. De gemeente heeft intussen van alles gedaan om er voor te zorgen dat het geld terugkeert in de kas. Zo is er beslag gelegd op de bezittingen van de voormalig medewerker.

De gemeenteraad werd al in maart van dit jaar op de hoogte gesteld van de kwestie. Maar toen ging het volgens meerdere raadsleden om slechts summiere informatie. Hart voor Den Haag hoopt in een debat met het college van burgemeester en wethouders meer over de kwestie te weten te komen. ‘Hoe hoog zat die man of vrouw, welke projecten had deze ambtenaar onder z’n hoede en voor welke wethouder werkte hij of zij. Want dit is nogal wat’, aldus De Mos.

Belangenverstrengeling

Dit is niet de eerste integriteitskwestie in het Haagse stadhuis. In september 2018 stelde de gemeente een ambtenaar op non-actief na een intern onderzoek naar financiële belangenverstrengeling. Deze man werkte ook bij een stichting die sinds 2016 zo’n 444.000 euro subsidie van de gemeente kreeg. Uit het onderzoek bleek dat er onregelmatigheden waren in de geldstromen van de gemeente naar die stichting.

In oktober vorig jaar werden invallen gedaan in de werkkamers en woningen van twee wethouders en een raadslid van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, omdat zij verdachten zijn in een corruptiezaak. Ook dit onderzoek is in handen van de Rijksrecherche. De voormalig wethouders worden verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim.

Niet transparant

In mei van dit jaar vertrok één van de topambtenaren van de gemeente nadat uit een integriteitsonderzoek was gebleken dat hij ‘niet transparant’ had gewerkt rond de bouw van cultuurcomplex Amare. De man zou onder meer achteraf passages aan verslagen hebben toegevoegd.

Volgens Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij redenen genoeg om in de Haagse raad te debatteren over integriteit in brede zin. Daarbij moet het zeker ook nog gaan over wie uiteindelijk politiek verantwoordelijk is voor de ambtenaar die bij Amare was betrokken, vindt hij. Maar hij verwacht niet dat dit voor de zomer zal gebeuren.

Gifbeker

Fractieleider Kapteijns van GroenLinks had gehoopt dat het bij de eerdere incidenten kon blijven. ‘Maar de gifbeker is blijkbaar nog niet leeg’, moet hij constateren. ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat de gemeente en het college alles op alles zullen zetten om dat geld terug te krijgen. Maar deze reeks incidenten is wel alarmerend. Ik hoop dat alle aandacht voor integriteit die er nu is in het stadhuis er voor zorgt dat verbetering optreedt.’

Dat hoopt ook de PvdA. ‘Dit laat des te meer zien dat we hard aan de slag moeten met integriteit. Ik ben ook heel benieuwd hoe de nieuwe burgemeester hiermee omgaat’, zegt Tseggai. ‘Dit moet gewoon nooit meer gebeuren. Dit moet echt de laatste keer zijn.’

‘Geen fraai nieuws’

D66 spreekt van ‘geen fraai nieuws’. Maar fractievoorzitter Hanneke van der Werf noemt het wel goed dat dit soort ernstige zaken aan het licht komen. ‘Het stadhuis is een grote organisatie waar regelmatig integriteitsmeldingen worden gedaan. Ik vind het vooral belangrijk dat we daarover geïnformeerd worden en het college adequaat reageert. Dat lijkt hier het geval te zijn geweest.’

De kwestie roept ook vragen op over hoe bij de gemeente Den Haag de bedrijfsvoering is georganiseerd, vindt Grinwis van de ChristenUnie/SGP. ‘Want hoe kun je anders twee miljoen euro wegsluizen? Dan zit er toch echt wel iets mis. Ik schrik hier toch echt weer van, ook al raken we er ook een beetje aan gewend.’