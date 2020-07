Ambtenaar sluisde geld van gemeente weg via wirwar van bv’s

Hart voor Den Haag: verhaal kosten gifgroene grachten op milieuactivisten

De kosten die door het Hoogheemraadschap van Delfland zijn gemaakt om de gifgroene Haagse grachten door te spoelen, zouden moeten worden verhaald op de verantwoordelijke milieuactivisten. Dat zegt de grootste politieke partij van de stad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, woensdag tegen Den Haag FM.

De actiegroep Extinction Rebellion kleurde vorige week de Prinsessegracht knalgroen. Dat deden de klimaatactivisten door er uraninezout in te gieten. “Uraninezout wordt gebruikt in ecologisch en medisch onderzoek en is onschadelijk voor de natuur”, zeiden de actievoerders. Ze vroegen hiermee aandacht voor een “groene, rechtvaardige transitie”.

Medewerkers van het Hoogheemraadschap hadden watermonsters genomen en de gracht doorgespoeld door het inzetten van het Gemaal Schoute bij Scheveningen. “We hebben niet kunnen constateren dat vissen en dieren reageren op het gekleurde water”, zei het Hoogheemraadschap toen. Na de maatregelen van het Hoogheemraadschap van Delfland kleurde het water in de omgeving van de Prinsessegracht snel minder groen. Het Hoogheemraadschap liet weten “niet blij te zijn met de actie”, maar gaf aan de schoonmaakkosten niet te verhalen op de klimaatactivisten.

Maar Hart voor Den Haag/Groep de Mos vindt dat er aangifte moet worden gedaan door het stadsbestuur en dat het college er bij het Hoogheemraadschap op moet aandringen om de schoonmaakkosten alsnog te verhalen.”Waterverf is misschien onschadelijk, maar dat smeer je ook niet op andermans eigendommen”, foetert gemeenteraadslid Arjen Dubbelaar. “Straks hebben onze mooie Haagse grachten bij elke demonstratie een andere kleur. Demonsteren is prima, de milieuactivisten van Extinction Rebellion gaan weer eens te ver. Dus aanpakken die vandalen”, aldus het raadslid.