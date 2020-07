Mogelijk niet alleen maar nieuwbouw aan Vissershavenstraat

Mogelijk gaan de plannen voor nieuwbouw aan de Vissershavenstraat op Scheveningen niet helemaal door. Als laatste controle liet het stadsbestuur een quickscan uitvoeren door een architectenbureau en die zien mogelijkheden om delen te renoveren in plaats van alles te vervangen voor nieuwbouw.

In eerste instantie wilde het stadsbestuur het perceel aan de Vissershavenstraat 2-4 – het onderkomen van het Haags Veegbedrijf – helemaal slopen en vervangen voor nieuwbouw. De locatie stamt uit 1924 en voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Veel ruimtes verkeren in slechte staat. Volgens het stadsbestuur is renovatie geen optie omdat de kosten veel hoger zijn dan sloop en vervolgens nieuwbouw.

Omwonenden willen niet dat alles tegen de vlakte gaat. “Wij willen de karakteristieke rode daken behouden omdat die de stijl hebben van de vissershuisjes die je op meer plekken op Scheveningen ziet”, zegt Esther Blom die in de Vissershavenstraat woont. “We denken dat het een mooie toevoeging is voor het straatbeeld.”

Blom krijgt bijval van een aantal politieke partijen. Zo heeft de Partij voor de Toekomst samen met de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren een alternatief voorstel bedacht. Daarin wordt gepleit voor sloop en nieuwbouw van de panden aan de kant van de Kompasstraat en de Hoekerstraat. Voor de gebouwen aan de kant van de Vissershavenstraat willen de partijen renovatie.

Rosa Molenaar, fractievertegenwoordiger van de Partij voor de Toekomst, stelt voor om in de gerenoveerde panden een bezoekerscentrum te maken. “Bezoekers krijgen dan de geschiedenis van de afvalverwerking voor ogen”, aldus Molenaar.

Quickscan

Eigenlijk zou er over het voorstel van nieuwbouw aan de Vissershavenstraat in de raad van 14 juli besloten worden, maar door de uitkomsten van de quickscan is het goed mogelijk dat dat uitgesteld wordt. De onderzoekers van architectenbureau Braaksma en Roos zien namelijk mogelijkheden, rekening houdend met de randvoorwaarden energieneutraal, gasloos en circulair bouwen, om delen te renoveren.

Met de uitkomsten van de quickscan worden de bewoners en de politieke partijen ondersteund in hun wens om delen te renoveren en niet alles te slopen. Zij hopen dan ook dat het plan van het stadsbestuur aangepast kan worden. Blom: “Ik zou graag willen dat de nieuwe inzichten omgevormd worden tot alternatieve plannen waarin renovatie wordt opgenomen.”